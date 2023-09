Helde-selskapet Vela Seafood AS er begjært konkurs av If Skadeforsikring. Møre og Romsdal tingrett har berammet rettsmøte mandag 9. oktober der konkursbegjæringen skal behandles. Fiskeribladet har vært i kontakt med Jøran Helde som ikke vil kommentere bakgrunnen for konkursbegjæringen eller hvor stort beløp saken gjelder.

Snøkrabbebåten «Meredian»

– Konkurssaken blir løst neste uke. Vela Seafood sitter nå på trappene til å signere en stor avtale med en ledende sjømataktør i USA for levering av videreforedlet snøkrabbe, skrev Helde i en epost til Fiskeribladet før helgen.