I en børsmelding mandag skriver torskeoppdretteren at fisken som skal slaktes ut, etter pålegg fra Fiskeridirektoratet, var planlagt slaktet i løpet av de neste seks månedene. Norcod skriver at den akselererte slaktingen vil resultere i: Lavere volumproduksjon enn forventet.

Mindre fisk enn forventet.

Kort levering på langsiktige salgskontrakter med kunder.

Lavere salgspriser på grunn av økt salg i spotmarkedet «Den samlede konsekvensen er et betydelig fall i inntjening og samtidig økning i kostnader per kilo», skriver selskapet i børsmeldingen.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.