Det er stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) som har sendt skriftlig spørsmål til fiskeriministeren. Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) krever svar. Foto: Gunnar Lier «Vil statsråden håndheve deltagerlovens krav til at det er aktive fiskere som er eiere også skal ha faktisk kontroll over virksomheten i fiskeriselskaper, og vil statsråden sikre at investorer som gjennomfører erverv i strid med deltagerloven ikke skal tjene på dette?» Statsråden har i utgangspunktet seks arbeidsdager på å svare på spørsmål fra Stortinget. Verdier for 800 millioner Bakgrunnen for spørsmålet er den betente familiestriden om ringnotbåten «Malene S».

