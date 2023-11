Fiskeridirektoratet har tilbakekalt ervervstillatelsen og snøkrabbetillatelsen til Tromsø-rederiet. Båten skal slettes fra merkeregisteret og får ikke fiske. Det blir konsekvensen om Fiskeridirektoratet får det som det vil.

Men rederen og advokat Kenneth Mikkelsen skriver på en klage over vedtaket til Fiskeridirektoratets klageenhet i Bergen.

Sterkt uenig reder

Fiskeribladet har hatt kontakt med reder Bengt Are Korneliussen, som sier at han er sterkt uenig i vedtaket fra Fiskeridirektoratet, men at han ikke vil kommentere saken, og henviser til advokat Kenneth Mikkelsen.