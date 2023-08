– Det var et bra år i fjor, sier styreleder og eier Gunnar Haagensen i Jangaard Export til Fiskeribladet. Utbytte tar han for å dekke formuesskatten på 30 millioner. Resten går til investering.

Driftsinntektene bikket godt over to milliarder kroner i fjor, en markant stigning fra året før. Økningen er på hele 443 millioner kroner. Konsernet driver også med eiendom, og isolert har det gått bedre for fiske-delen av konsernet i 2022 enn det gjorde i 2021.

– Og hvordan er det gått så langt i år?

– Fisken har vært dyrere, så i år er jeg mer usikker.