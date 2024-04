Karmøyrederiet Molinegutt hadde i fjor fiskeriinntekter på 5,73 millioner kroner mot 7,96 millioner kroner året før. Det er en nedgang i fiskeriinntektene på 28 prosent.

Driftsresultatet ble på minus 210.000 kroner mot pluss 220.000 kroner i 2022. Resultat før skatt ble på minus en million kroner, mot 380.000 kroner i minus året før.

Torsk i Nordsjøen

Molinergutt AS eier og driver den 14,99 meter lange snurrevadbåten «Molinergutt» som har kvoter på torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad, samt torskekvote i Nordsjøen. Båten har også kystmakrellkvote og strukturkvote på makrell for garn og snøre.

Rederiet holder til i Åkrehamn på Karmøy i Rogaland.

Fiskeriselskapet eies av styreleder og daglig leder Jacob jr. Ferkingstad (67,01 %), Karmsund Holding AS (18,24 %) og styremedlem Arild Fagerland (14,73 %).

Egenkapitalandel på 33 prosent

Fiskebåtrederiet hadde ved årsskiftet en egenkapital på 9,4 millioner kroner, av en totalkapital på 28.6 millioner kroner. Det gir en egenkapitalandel på 33 prosent.

Selskapet hadde ved årsskiftet en bokført gjeld på 16,6 millioner kroner, og 14,5 millioner kroner er langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. Fartøyet er ved årsskiftet bokført til 7,7 millioner kroner, mens kvotene har en bokført verdi på 16,2 millioner kroner.