En Mehamn-fisker har fått inndragning av fangstverdi på 91.590 kroner til fordel for Råfisklaget. Mannen fisket kongekrabbe den 23. og 27. desember i fjor i kvoteregulert område.

Han landet fangsten ved Skjånesbruket. Samlet fangst var på 263 kilo til en verdi av 91.590 kroner ifølge sluttseddel. Det skriver Fiskeridirektoratet i sitt vedtak om inndragning 19. april.

Fisker hadde ingen merknader

Problemet var bare det at fiskeren på fangsttidspunktet, ikke hadde adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter kongekrabbe. Han fisket med sin 9,45 meter lange sjark.

Fiskeridirektoratet seksjon reaksjoner varslet mannen om inndragning av fangstverdien med hjemmel i havressursloven 18. mars. Det kom ingen merknader til varselet, ifølge Fiskeridirektoratets brev, signert seksjonssjef Henning Osnes Teigene.

Fiskerens enkeltpersonforetak ble registrert i foretaksregisteret i mars 2023. Sjarken ble innført i merkeregisteret i slutten av april i fjor. Skipper og innehaver av foretaket har vært registrert i fiskermanntallet på blad B siden 2017.

Villfarelse ingen unnskyldning

I slutten av april i fjor mottok Fiskeridirektoratet søknad om å delta i åpen gruppe for å fiske kongekrabbe i kvoteregulert område. 6. desember i fjor vedtok direktoratet tildeling av adgang til kongekrabbefiske i regulert område.

Direktoratet skrev i vedtaket at fartøyet ikke kunne delta i kongekrabbefangst før deltageradgangen er innført i Fiskeridirektoratets register, AIS-sporing er er påslått og at Fiskeridirektoratet har gitt skriftlig melding om at fartøyet kan tas i bruk i fisket.

«Vilkårene ble faktisk ikke oppfylt, og derfor fikk fartøyet aldri adgang til å delta i det aktuelle fisket i 2023. Vi viser til brev av 12.1.2024 med underretning om at den omsøkte adgangen ble aktiv først den 11.1.2024», skriver Teigene i inndragningsvedtaket.

Den aktuelle fiskeren fisket kongekrabbe ulovlig før alle forutsetninger var på plass.

«Høstingen ble iverksatt til tross for at vilkårene for å delta i fisket ikke var oppfylt, slik at det ikke var rimelig grunn til å tro at fisket var rettmessig. Eventuell villfarelse med hensyn til dette kan ikke karakteriseres som unnskyldelig», står det i vedtaket.

Mannen kan påklage inndragningsvedtaket.