– Det er som oftest innkjøringsproblemer når man starter opp noe nytt, sier reder Jarle Printzlow i Askøy Havfiske AS til Fiskeribladet.

Under fjorårets snøkrabbesesong rakk det relativt nyoppstartede rederiet Askøy Havfiske å fiske 51,35 tonn med båten «Askøybas». 2022 var første år rederiet hadde en omsetning. Fasiten endte på rett under fem millioner kroner inn, og et driftsresultat på -2,23 millioner kroner.

– Det er alltid utfordringer, det kommer man ikke utenom. I fjor var vi bare med en liten måneds tid av fisket.