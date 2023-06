For nær akkurat ett år siden meldte Norges Bank om et rentehopp på 0,5 prosentpoeng. Da anslo Hargun Havfiske-reder Jonny Garvik at det ga dem omtrent to millioner mer i renter. Torsdag meldte Norges Bank om en nytt, likt rentehopp. Igjen øker kostnadene for rederiet på Lepsøy, som om to år skal motta nye «Hargun».

Styringsrenten settes nå opp til 3,75 prosent.

Nye «Hargun» Lengde: 83,00 m

Bredde: 16,20 m

Dybde: 8,65 m

Gir-propellanlegg: Brunvoll Volda

Hjelpemaskineri: Scania, 2 x 600 kW

Sidepropeller: 2 x Brunvoll

1400 kilowatt vinsj: Karmøy Winch Kilde: Karstensens Skibsværft

– Når man hører folk fra utsiden av fiskerinæringen snakke om fiskerinæringen, høres det ut som vi er halvveis inne i himmelen.