Politimesteren i Troms siktet mannen fra Litauen for brudd på lov om innførsel- og utførselsregulering av fisk og fiskevarer fra sportsfiske. Loven regulerer blant annet utførsel fra landet fisk eller fiskevarer, inkludert bearbeidede produkter og fiskefilet.

Ulovlig fangst

Mannen kunne ikke dokumentere at fisken var fanget i regi av en turistfiskevirksomhet som er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskevirksomheter, eller kjøpt fra registrert næringsdrivende eller fartøy.

Det var fredag 26. april om ettermiddagen ved Helliskogen tollsted i Storfjord, at mannen utførte 356,42 kilo med med fisk fra Norge. Mannen kunne ikke dokumentere at fisken var fangstet eller kjøpt på lovlig måte.

Mannen vedtok boten

Påtalemyndigheten mener i forelegget at straffeskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil og at saken bør avgjøres med et forelegg. Forelegget er et tilbud om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten.

Mannen vedtok forelegget på 79.000 kroner og inndragning av 356,42 kilo hvitfisk til fordel for staten. Om mannen ikke hadde vedtatt forelegget ville saken endt i tingretten med en påstand om bot på 95.000 kroner.