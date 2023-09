Politimesteren i Troms har siktet en fiskeskipper fra Vestland for brudd på havressursloven og forskrift om utøvelse av fisket i sjøen. Ifølge siktelsen skal mannen (58) ha drevet notfiske etter makrell. Han skal ifølge siktelsen ha sluppet ut hele eller deler av fangsten, når det var fare for neddreping av fanget fisk.

Øker til 18.000 kroner i bot

Fiskeskipperen har fått et forelegg på 15.000 kroner eller 15 dager i fengsel om det ikke er mulig å kreve inn boten. I forelegget signert politiadvokat Ronny Andre Jørgensen i Troms politidistrikt, står det at det er tatt hensyn til lang saksbehandlingstid ved fastsettelse av boten.

Fiskeskipperen må møte i Tromsø Tinghus 7. desember. Foto: Stig Coucheron (arkiv)

Skipperen har ikke vedtatt forelegget og derfor havner saken i retten. Mannen må møte i Nord-Troms og Senja tingrett 7. desember i tinghuset i Tromsø. Retten har avsatt en dag til straffesaken. Ettersom saken havner i retten blir det lagt ned påstand om 18.000 kroner i bot, eller 18 dager fengsel.

Utover rimelig tvil

Det var lørdag 10. oktober i 2020 i Nordsjøen at fiskeskipperen ikke førte all fangst i land, men slapp ut deler av makrellfangsten tatt med not.

Påtalemyndigheten mener at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil og at saken derfor bør avgjøres med et forelegg.