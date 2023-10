Økokrim og irsk politi etterforsker det norske fiskeriselskapet Ocean Fresh Food og eierne. Selskapet er eid av det irske fiskerikonsernet Atlantic Dawn, med storeier Karl McHugh i spissen, og Odd Karsten Østervolds og Tor Vikens selskap Marine Recycling. Det er mistanker om korrupsjon og hvitvasking av store penger i Mauritania for å få tilgang på fiskeritillatelser.

Over 20 millioner euro

De to irske nettavisene Irish Independent og The Herald skrev i mars om at irsk politi etterforsker og ransaket hos Atlantic Dawn i Killybegs i Donegal i Irland.