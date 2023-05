Fiskeridirektoratet sendte i august i fjor varsel til «Arctic Opilio»-rederiet om at direktoratet vurderer å tilbakekalle ervervstillatelsen og snøkrabbetillatelsen som Bengt Are Korneliussens rederi har.

Fiskeridirektorat mener at Korneliussen ikke er reell eier i rederiet Maniitsoq, men stråmann for danske eiere. Direktoratet mener at Korneliussen ikke har faktisk kontroll med rederiet, i forhold til deltakerloven. Korneliussen avviser påstandene.

Reder Bengt Are Korneliussen mener at han ikke har gjort noe galt. Foto: Jon Eirik Olsen

– Jeg har gjort alt riktig

Reder Korneliussen i rederiet Maniitsoq i Tromsø, som eier snøkrabbebåten «Arctic Opilio», mener at de har gjort alt riktig og håper på en snarlig avklaring av saken.