Det var i august 2020 at Kystvakten, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Statens Naturoppsyn kontrollerte skipper Jørgen Leira Torset og hans båt «Alken» under leppefiskfisket.

Torset eier den 6,2 meter lange leppefiskbåten «Alken» gjennom sitt enkeltpersonforetak.

Kan ikke påklages

Kontrollen avslørte blant annet at det ikke var sendt kopi av leveringsavtalen med lakseoppdretter Lerøy til Fiskeridirektoratet. Skipper Torset var i den tro at Lerøy hadde sendt inn kopi av leveringsavtalen. Men det holdt ikke for Fiskeridirektoratet som gjorde en administrativ inndragning av ulovlig fangstverdi på 696.381