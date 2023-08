Det er de regionale dykkerselskapene Dykkerteknikk AS, IMC Diving AS, EB Marine AS, Anleggsdykk AS og Olav Erik Hagen AS samt datterselskapet Norwegian Tunnel Inspection AS som nå slår seg sammen. Den norske private equity-forvalteren Longship blir største eier i den nye landsdekkende dykketjeneste-gruppen.

50 prosent markedsandel

Avtalen er så fersk at Fiskeribladet ikke har fått detaljene i avtalen eller det nye navnet på selskapet ennå. Arbeidsnavnet er, ifølge daglig leder i IMC Diving Jørn Oksnes, Diveco.

Daglig leder i IMC Diving i Bergen, Jørn Oksnes Foto: IMC Diving

– Det blir storveis dette, vi blir landets største dykkerselskap, sier Oksnes til Fiskeribladet.