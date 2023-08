– Fiskeriet i Barentshavet begynner å gi resultater, og høsteteknologien vi har utviklet leverer godt, sier gründer og sjef i Ava Ocean, Øystein Tvedt, i en pressemelding tirsdag.

I den kommer det fram at det internasjonale havfondet Ocean 14 Capital går inn med inntil 10 millioner euro (110 millioner kroner) i høstingsteknologien deres, som på tampen av fjoråret gjenåpnet haneskjellfisket i Barentshavet ved å suge opp skjellene.

Ava Ocean Ava Ocean er et Ålesundbasert teknologi- og sjømatselskap som siden 2016 har jobbet med å utvikle nye metoder for å høste bærekraftig fra havbunnen.

Ava Oceans teknologi har som mål om å drive skånsom og effektiv presisjonshøsting av sjømat uten å negativt påvirke sårbare økosystemer.

Selskapets har fiskefartøyet Arctic Pearl, som bruker selskapets teknologi.

Via fartøyet gjenåpnet selskapet fisket etter arktiske kamskjell i Barentshavet i desember i fjor. Fisket hadde da vært stengt i over 30 år.

Fisket haneskjell i Barentshavet

– Det er betydelige midler, som gjør at vi får en veldig god mulighet til å videreutvikle den teknologiske løsningen vi har, og ta den norske teknologien videre ut i andre land, sier Tvedt til Fiskeribladet.

Det Ålesund-baserte selskapet fisker haneskjell med fartøyet «Arctic Pearl», og det har en forskningstillatelse som strekker seg over fem år.

– Vil dere fortsette med dette fisket?

– Ja, absolutt. Fiskeriet i Barentshavet er hovedfiskeriet vårt. Det strekker seg over fem år, og vi er nå på år én. Vi skal helt klart fullføre forskningsløpet vårt, sier Tvedt til Fiskeribladet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selskapet har tidligere fortalt til Fiskeribladet at fangstmetoden deres tar med seg mer enn haneskjell fra bunnen, men små dyr og skjell sorteres ut på bunnen mens fangstingen foregår. Teknologien plukker ifølge selskapet opp skjellene gjennom vannstrøm som genereres i fangstredskapet. I tillegg skal det være liten grad av bifangst.

Øystein Tvedt er administrerende direktør i Ava Ocean. Foto: Ava Ocean

– Henrykte

Ifølge Ava Ocean er Ocean 14 Capital et av de største globale fondene innen den blå økonomien. Det norske selskapet er det første selskapet Ocean 14 Capital investerer i innen villfangst og fiskeriteknologi.

– Vi er kjempefornøyde med dette som er vår første investering innen fiskeri, uttaler medgrunnlegger i fondet, Francisco Saraiva Gomes, i pressemeldingen.

Gomes legger til at det raskt må bli slutt på skadelige fiskemetoder, og at Ava Ocean har en økonomisk effektiv måte å drive skånsomt presisjonsfiske som vil muliggjøre slutten på bunnskraping. Medgrunnlegger Chris Gorell Barnes uttaler at selskapet har muligheten til å videreføre viktige fiskeri, uten destruktive fiskemetoder.

– Vi er henrykte over denne investeringen, uttaler Gorell Barnes.

Ser interesse i flere land

Ifølge Ava Ocean er bunnskraping det mest utbredte redskapet for å høste bunnlevende sjømat som kamskjell og sjøpølse. Ålesundsselskapet estimerer at det eksisterer over 1000 fiskefartøy som fortsatt bruker bunnskrape.

– Men redskapet er lite skånsomt og bruken høster økende kritikk verden over for hvordan fiskeriene negativt påvirker livet på havbunnen. I Norge har bunnskrape vært ulovlig siden tidlig 90-tall, som et direkte resultat av at redskapet sammen med overfiske førte til kollaps av bestanden av nettopp haneskjell, eller Arktiske kamskjell, skriver selskapet.

Haneskjell Haneskjell er et subarktisk kamskjell som vokser langsomt.

På slutten av 80-tallet økte fisket etter haneskjell, og i løpet av to til tre år ble viktige fiskefelt for haneskjell steng fordi de var nedfisket.

Siden da har det i praksis ikke blitt fisket etter skjellarten i Norge.

Det er gjort undersøkelser fra haneskjellfelt som var kjent fra 80-tallet. Modellberegninger viser at områdene rundt Bjørnøya og Spitsbergenbanken kan tåle at man fisker rundt 15.000 tonn skjell hvert år.

Ava Ocean, som tidligere het Tau Tech, har fått en forskningskvote som åpner for årlig fangst av inntil 15.000 tonn. Tillatelsen gjelder over fem år.

I tillegg har selskapet Safe Offshore fått en tilsvarende tillatelse. Kilde: Havforskningsinstituttet/Fiskeridirektoratet

Ava Ocean mener at sin egen høstingsteknologi representerer det første reelle alternativet til skraping, og viser til at teknologien er utviklet i tett samarbeid med norsk havforskning. Ifølge Norges sjømatråd er det globale kamskjellmarkedet på over 2,7 millioner tonn i året, og i tillegg kommer andre arter som tradisjonelt høstes med skrape, som for eksempel sjøpølse.

– Så potensialet for et nytt og mer skånsomt redskap er stort, skriver selskapet.

– Har dere en tidslinje på å få teknologien ut til andre land?

– Vi håper å få på plass prosjekt nummer to neste år. Vi ser interesse fra de fleste land som driver med skjellskraping, sier Tvedt til Fiskeribladet.