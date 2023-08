E24 viser til årsberetningen til Witzø-familien investeringsselskap Kvarv, og at Salmargründeren der truer han med å flytte ut av landet:

– Foreløpig biter vi oss fast, i håp om en ny regjering og et nytt flertall på Stortinget om to år. Det setter tålmodigheten på prøve men vi har fortsatt troen på å gjøre det umulige mulig i landet vi er så glade i, selv om vi for tiden dessverre har en regjering som er mer interessert i å gjøre det mulige umulig, skriver Witzøe der.

– Mindre til verdiskaping

– Ennå har ikke de som skal være våre fremste tillitspersoner fått gleden av å jage noen av Kvarvkonsernets eiere ut av landet. Hva framtiden bringer vet ingen, heller ikke om våre eieres bostedsadresse, står det videre å lese.

I årsberetningen til selskapet skriver Witzøe:

«En innsiktsfull avis har regnet seg fram til at Kvarv, og dermed Salmars største eier, må betale én million kroner hver dag i ekstra skatt for å bo i Norge. Andre land prøver så godt de kan å ivareta interessene til egne innbyggere og bedrifter i konkurranse med utlandet. «Annerledeslandet» Norge har ingen slik ambisjon, men gjør tvert imot det motsatte – de inndrar store verdier som ellers skulle gått til investeringer i norsk næringsliv. på den måten blir det mindre til både verdiskaping og velferd, og mindre skatteinntekter i framtiden».

Avviste flytting i januar

I et lengre intervju med Gustav Witzøe hos Intrafish i januar i år, langet laksegründeren ut mot innføringen av lakseskatt og mente at oppdrettsnæringa blir «tatt» på grunn av rikdom:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Men rikdommen vår er antall fisk, sa Witzøe og la til:

– Man dreper inspirasjonen med å gjøre det så uforutsigbart og gjøre ting som ingen vet konsekvensene av.

På direkte spørsmål fra Intrafish om det er aktuelt med flytting til Sveits svarte Gustav Witzøe:

– Nei, man vet jo aldri.

– Det er mange som flytter til Sveits, og for oss i Kverva-sfæren kunne vi i så fall årlig ha beholdt flere hundre millioner kroner i våre selskaper for å skape arbeidsplasser og industri i Norge, sa Witzøe.

Hard i klypa

I Kvarvs ferske årsberetning langer styreleder Gustav Witzøe hardt ut:

– Ledende samfunnsaktører på regjeringens side har varslet at norske eiere nå skal «tas», eventuelt «ryke og reise» hvis de velger å forlate vårt land.

Og videre:

– Derfor har heller ingen i vår familie gitt noe evigvarende løfte om å bo i Norge. Men foreløpig biter vi oss fast, i håp om en ny regjering og et nytt flertall på Stortinget om to år. Det setter tålmodigheten på prøve, men vi har fortsatt troen på å gjøre det umulige mulig i landet vi er så glade i, selv om vi for tiden dessverre har en regjering som er mer interessert i å gjøre det mulige umulig.