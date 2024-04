Det fremkommer av en kjennelse fra Trøndelag tingrett 5. april.

Som Intrafish, Fiskeribladets søsterpublikasjon, har skrevet tidligere, har Hitra-selskapet Dolmøy Seafood vært i økonomiske vansker. Det har vært inkassosaker og konkursbegjæringer.

I februar ble det kjent at en tidligere ansatt gikk rettens vei for å slå selskapet konkurs. Partene var uenige om et lønnskrav.

Denne uken ble saken behandlet i Trøndelag tingrett. Den tidligere ansatte tapte, og ble også dømt til å betale saksomkostningene til Dolmøy Seafood på 33.750 kroner, fremgår det av kjennelsen.