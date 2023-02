– Lønnsomheten og økonomien går ikke opp. Når strømprisen gikk fra 600.000 i 2020 til 2,6 millioner i 2022, ser vi ikke hvordan vi kan fortsette produksjonen, sier styreleder Sigvald Rist til BT.

Produksjonen av hjertefiskekaker skal etter planen flyttes til Leknes i Nordland i september. De 13 ansatte ved fabrikken vil ifølge BT få tilbud om jobb i andre produksjonslokaler i Norge. I en pressemelding skriver daglig leder Øystein Rist at beslutningen om nedleggelse kommer etter flere år med dårlig lønnsomhet.

