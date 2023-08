Etter at «Havsel» grunnstøtte i Tromsøysundet 14. mai opprett politiet i Troms en undersøkelsessak på hendelsen.

I forrige uke ble saken avgjort ved forelegg på 10.000 kroner for brudd på skipssikkerhetsloven paragraf 60:

«Med bøter eller fengsel inntil 2 år straffes en skipsfører som forsettlig eller uaktsomt vesentlig overtrer sine plikter etter bestemmelser gitt i eller i medhold av § 19 første ledd bokstav b til å sørge for at navigeringen av skipet skjer på sikker måte eller at føring av skipsbøker skjer på korrekt måte i henhold til kravene i §