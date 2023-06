Mandag starter ankesaken mellom snøkrabbereder Bengt Are Korneliussen og tidligere partner, fiskebåtreder og verftseier i Westcon Noralf Matre, i Hålogaland tingrett i Tromsø.

Retten har satt av fem dager til den bitre konflikten om «Arctic Opilio» og snøkrabbetillatelsen verdt rundt 24 millioner kroner.

Snøkrabbetillatelse verdt 24 millioner

Reder Bengt Are Korneluissen og selskapene hans, Kvitbjørn AS og Maniitsoq AS, ble saksøkt av Noralf Matre i Normar IV AS med krav om oppgjør av 4,9 millioner kroner i lån, og hans andel av snøkrabbetillatelsen verdsatt til 24 millioner kroner.