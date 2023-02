Fra mandag 13. til lørdag 18. februar arrangeres Bergen Sjømatfestival for tredje gang. Over 20 bergensrestauranter byr på arrangementer og sjømatmenyer laget på sesongens beste ingredienser.

Lettgrillet rå kamskjell crudite på fennikel, agurkskum og dill Foto: Matarena AS

På restaurant Lola Bistros meny står bifangst og deler fra fisken som ofte blir glemt bort, med inspirasjon fra Italia og Japan. Restauranten frister med diskomusikk fra vinkjelleren, til bifangst av fisk. Lola er bare en av de over 20 Bergen-restaurantene som skal feire sjømaten med arrangementer hele uken.

Kurs og fiskeauksjon

– Lørdag 18. februar er det duket for sjømatdag på Fisketorget med gratis aktiviteter for hele familien. Der blir det til utendørsaktiviteter, sjømatkurs, konkurranser, rebus, ansiktsmaling og fiskeauksjon, der du ifølge arrangørene kan gjøre et skikkelig røverkjøp, sier Alexandra Krage Angell, daglig leder i Matarena AS/Smak av kysten.

Under hele festivalen vil sjømatmatopplevelser stå i sentrum, fra skreifest til nordisk sushi og street food-inspirert sjømat.

Alexandra Krage Angell er daglig leder i Smak av kysten og Matarena AS. Foto: Ole Erik Klokeide

Mandag 13. februar kan publikum delta på Ung Restaurant på Damsgård Restaurant, der ungdommene fra Dale Oen Academy tar over restauranten for en kveld. Det loves en forrykende sjømatopplevelse.

– Lørdagen er den store publikumsdagen på Fisketorget. Her kan små og store delta på matglade aktiviteter som sushiverksted, kaviar- og taresmaking og sjømatrebus inne i Mathallen. Ute på Torgflaten kan du lære mer om livet i havet. Her møter du blant annet Elias-båten, og kan lære deg å knyte knop og stikk. Du kan teste ut klatretårnet med Dale Olen Academy, bli med på kajakktur og få ansiktsmaling med motiv fra havet. Kle deg godt og kom og bli med på sjømatgøy på Fisketorget, oppfordrer Angell.

Kokk Morten Tungesvik sammen med elevene Amund Lianes og Fredrik Myrvold Foto: Matarena AS

Lørdagen blir det også to konkurranser for voksne i Mathallen. Hos fiskehandler Fjellskål kan du konkurrere om å bli Bergensmester i østersåpning og Vestlandsmester i rekepilling.

– Det er tredje året dere arrangerer sjømatfestival, har det vært stor interesse fra bergenserne?

– De foregående årene var det korona og dermed litt vanskelig med tall. Vi hadde festivalen ute på alle restaurantene og i Mathallen. Nå utvider vi til Fisketorget – ute på det gamle Blomstertorget.

Posjert sei fra Nordhordland med karamellisert løk, konfitert gulrot, variasjoner av brokkoli og Oslosaus Foto: Matarena AS

Festivalen så sitt lys under pandemien. Da var det behov for å synliggjøre restaurantene og at de fikk være kreative og gjøre noe kjekt. Over 20 restauranter viste frem sjømat på en kreativ og god måte. Det ble også gjennomført kurs og arrangementer på restaurantene. I tillegg var det publikumsaktiviteter i Mathallen, sier Angell.

Hun sier også at sjømatfestivalen er kommet for å bli.

– Bergen er havby og sjømatby nr. 1, så en årlig sjømatfestival har vært etterlengtet. Og selvsagt gjennomføres den om vinteren når sjømaten er på sitt beste.