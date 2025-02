Det er gitt 27 nye snøkrabbetillatelser for 2025. 18 av fartøyene er ute i Barentshavet og alle de har fått fangst. Her fra «Norteastern» under fjorårets sesong. Hittil i år har «Norteastern» landet 330 tonn snøkrabbe.

Foto: Arne Birkeland