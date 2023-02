De vanligvis så hemmelige prosessene med salg av ringnot blir nå brettet ut i detaljer i Sunnmøre tingrett i forbindelse med salget av ringnotbåten «Stormfuglen» med kvoter. Det var megler Kåre Nyvoll i Atlantic Marines tur til å legge fram saken i torsdagens rettsforhandlinger.

Nyvoll er beskyldt for å gjøre en så dårlig jobb med salget for sin oppdragsgiver Stormfuglen Holding AS, at hans selskap kreves for selv å gjøre opp for 50 millioner av de tap som Stormfuglen-rederiet mener de er blitt påført i forbindelse med megleroppdraget.