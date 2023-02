Dette kom frem i prosedyren fra Stormfuglens advokater i rettssaken i Møre og Romsdal tingrett i Ålesund fredag.

Beregningen kommer frem med fremlagte gjennomsnittspriser for salg av 100 basistonn på over 112 millioner de siste fem årene. Tapet kommer frem av at salget i første fase ble satt til 100 millioner kroner per hundre basistonn for «Stormfuglen», prisen på 320 millioner for 317,5 millioner for grunnkvote, pluss 2,5 millioner kroner for båten fra 1966.

Dette utgjør om lag 40 millioner kroner av det beregnede tapet.