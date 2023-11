– Vi er ute og lufter i markedet litt, sier reder Arild Sekkingstad mens «Radek» ligger på Værøy og losser 320 tonn sild.

– Vi er på sildefiske og er godt fornøyd, sier han. Men hvilke tanker han har om salg av «Radek» vil han ikke dele med Fiskeribladet.

«Radek» eies av rederiet Nye Radek AS. Båten er bygget i 1968 og har rettigheter på sild og makrell. Foto: Morten Vika

– Jeg har ikke fått de gratis

– Nei jeg vil ikke brette det ut, dere skal få vite det hvis det skjer. Dette har vært et enmannsshow i 37 år og det er kanskje på tide å trappe litt ned, selv om 54 år ikke er noen alder, sier Sekkingstad.

Radek er bygget i 1968 og har rettigheter på NVG-sild faktor 21,91, makrell med faktor 11,07 pluss strukturkvote med faktor 3, og Nordsjøsild faktor 16 og strukturkvote med faktor 23,4.

– Hva tenker du om prisen du kan oppnå for båt med kvoter?

– Båten er bygget i 1968, men er nyklasset i år, og er oppe og går teknisk. Pris vil jeg ikke spekulere i, det blir opp til markedet jeg har ingen oversikt, sier Sekkingstad.

Han sier at alle kvotene på båten er kjøpt i den senere tid.

– Jeg har ikke fått de gratis for å si det sånn. Vi får se hva folk er villig til å betale for det. Jeg har ikke fått noen bud, men vi har flere interessenter, sier han.

Sekkingstad ser for seg å bruke tiden frem til jul.

– Hvis det ikke skjer noe til dess så trekker jeg den fra markedet. Det er ikke noe stress, sier han.

Generasjonsskifte i gang

Sekkingstad holder på med et generasjonsskifte i rederiet og fire barn har allerede fått aksjer. Konsernet i Bekkjarvik i Austevoll består av Oma Holding AS, Nye Radek AS og Oma Kyst AS. I tillegg selskapet Oma Eigedom AS.

– Jeg har tre jenter, Malene, Katrine og Ingrid, og en gutt, Endre. De har fått 28 prosent av aksjene, syv prosent hver. Det går vel den veien at de overtar etter hvert. Vi tilpasser oss deltagerloven. Både Katrine og Endre er aktive fiskere både på «Radek» og «Hargo», og sjark i tillegg, sier Sekkingstad.

Rederne har både den 53,5 meter lange kystbåten «Radek» som har både sildekvoter og makrellkvoter og den knapt 62 meter lange «Hargo», som er en såkalt SUK-båt eller en ringnot 70–90 fot. I tillegg til sild og makrell har den også seikvote.

Ny båt til 130 millioner

Egentlig skulle Sekkingstad hatt en splittny båt å fiske med nå. I 2019 bestilte han nye «Radek», som skulle bli den første nybygde store fiskebåt til rederiet. Özata Shipyard i Yalova i Tyrkia fikk oppdraget etter en ny design fra Rolls-Royce.

Båten skulle koste 14 millioner euro, til en kurs på 9,20 kroner den gang, i underkant av 130 millioner kroner.

Kystbåten for not- og tråldrift på 48,6 ganger 12,6 meter skulle opprinnelig vært levert 1. august i fjor. Så ble ferdigstillingen utsatt til 30. mars i år og senere fulgte flere utsettelser.

Slik så nye «Radek» ut som skrogbygg i mai i fjor, to år etter at kontrakten ble inngått mellom verft og rederi. Foto: Nye Radek/Facebook

– Vi har alle gledet oss til at nybygget skulle komme, men vi må være ærlige mot oss selv og innse at vi sannsynligvis aldri ville ha fått denne båten om vi hadde fortsatt å ha nybygget på vent, sa Sekkingstad til Fiskeribladet i september i fjor.

Han kansellerte nybyggkontrakten, tre år etter at kontrakt var inngått.

– Båten er ennå ikke ferdig, sier han.

– Kan det være at du likevel kjøper båten når den er ferdig?

– Sannsynligheten for at jeg skal gå inn i kontrakt med verftet igjen anser jeg som svært lav. Da må det i så fall komme en kraftig prisreduksjon, sier Sekkingstad.