I fjor solgte Hitramat krabbe og annen sjømat for over 214 millioner kroner. Det er nær 6,8 millioner kroner opp fra året før. Med et årsresultat på 10,3 millioner kroner i fjor, satt taskekrabbe-giganten igjen med 2,5 millioner kroner mer på bunnlinja enn i 2021.

– Er dere fornøyd med fjorårets resultat?

– Tja, fornøyd og fornøyd. Det er en margin som er relativt beskjeden, på cirka 5 prosent, og vi føler den bør være såpass når det gjelder både omsetning og risiko, sier han.