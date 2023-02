Den siste tiden har flere døde hvaler blitt skylt i land på Atlanterhavskysten i USA, på strendene i New York og New Jersey. 18 hvaler er funnet døde i området i løpet av de to siste månedene, skriver Kystens Næringsliv. Equinor vil bygge ut Miljøverngrupper mener at dette skyldes den pågående utviklingen av havvindprosjekter i farvannet utenfor Atlanterhavskysten. Etter at klage er avvist jakter svensk selskap partnere for å få på plass flytende havvindmølle ved Stavanger Les mer Her pågår det nå havbunnsundersøkelser og andre forberedelser til det som skal bli en massiv utbygging.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.