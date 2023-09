– Vi er redde for å bli fortrengt av en næring som er avhengig av subsidier. I sum er dette i ferd med å bli for mye. Vi skal holde en pragmatisk linje, men den står for fall hvis vi ikke får tid til å vente på gode konsekvensutredninger, sier Roaldsnes.

Et bra område

Selskapet Wind Catching Demo AS har søkt om å få bygge et testanlegg for flytende havvind innenfor området Nordvest C. Området de søker er på totalt 100 kvadratkilometer.