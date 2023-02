Fiskeribladet har mellom 1.–10. februar tatt en runde i noen av landets fiskedisker i Tromsø, Harstad, Ålesund og Oslo for å sammenlikne prisene kunder må betale for fersk torsk. På Eide Handel på Kvaløya utenfor Tromsø møtte Fiskeribladet en fornøyd kunde som så fram til årets tredje møljemiddag. Han synes slettes ikke 64,90 per kilo var mye å betale for torsken som han kjøpte. Stian Korsberg er avdelingsleder for ferskvarene hos Eide Handel. Foto: Mia Kanstad Kulseng – Endelig begynner det å bli vettug pris til fiskeren, sier Jarle Simonsen, og sikter til snittprisen til fisker på 45 kroner kiloet.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.