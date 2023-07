Fisk for 82,3 milliarder kroner er eksportert ut av landet. Det er en økning på 12,3 milliarder kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor.

– Verdimessig har norsk sjømateksport aldri hatt et sterkere første halvår. En kombinasjon av en svak norsk krone og en høy global matvareinflasjon har gitt en kraftig prisvekst for våre viktigste sjømatarter, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Mens kronekursen har bidratt positivt til tallene, har volumene gått feil vei. I første halvår eksporterte Norge 1,3 millioner tonn sjømat. Det er en nedgang på 75.000 tonn, eller fem prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Sild, torsk og laks hadde alle et fall i eksportvolumet, noe som kan forklares ved et utfordrende fiske, reduserte kvoter og noe lavere produksjonsvolum på laks.

– Men i juni opplevde vi et trendbrudd, sier analytiker Paul T. Aandahl i Sjømatrådet til IntraFish.

Mindre torsk

Norge har eksportert torsk for 10,7 milliarder kroner første halvår. Det er 0,4 milliarder kroner mer enn i fjor, men det har likevel vært en nedgang i volum. Totalt er det eksportert 198.500 tonn, 28.000 tonn mindre enn i fjor. Dette henger imidlertid sammen med kvotenedgangen i år. Samtidig har prisene på torsken vært økende.

Norge eksporterte 36 500 tonn fersk torsk til en verdi av 2,1 milliarder kroner i første halvår

Verdien økte med 124 millioner kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor

Volumet falt med 12 prosent

Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk i første halvår

Dette er rekordhøy eksportverdi for fersk torsk i et første halvår. Verdien er 124 millioner kroner høyere enn forrige rekord, som var i fjor.

– En betydelig nedgang i torskekvoter og landinger under årets skreisesong ga en nedgang i eksportvolumet av fersk torsk i første halvår. En dobling i eksportvolumet av oppdrettstorsk bidro til å dempe nedgangen, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Mindre sild

For de pelagiske artene er det eksportert fisk for 4,67 milliarder kroner, noe som er all-time high. Også for disse artene har volumene gått ned. Totalt ble det eksportert 336.000 tonn, 200.000 tonn mindre enn toppåret 2018. Da ble det solgt over 530.000 tonn pelagisk fisk ut av landet.

Norge eksporterte 121 000 tonn sild til en verdi av 1,9 milliarder kroner i første halvår

Verdien økte med 85 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor

Volumet falt med 16 prosent

Polen, Egypt og Tyskland var de største markedene for sild i første halvår

For norsk vårgytende sild (NVG) har landingene i Norge i første halvår økt med rundt 10 000 tonn, eller litt over 6 prosent. For nordsjøsild er det en klar nedgang i fangstene.

– Her har nordavind, lave sjøtemperaturer og spredte forekomster gjort fisket utfordrende. I første halvår ble det landet rundt 48 000 tonn, mot 95 000 tonn i samme periode i fjor, en nedgang på 50 prosent, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Makrellen har hatt et bedre år. Her er makrell-fakta:

Norge eksporterte 97 800 tonn makrell til en verdi av 2 milliarder kroner i første halvår

Verdien økte med 377 millioner kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor

Det er en vekst i volum på 16 prosent

Sør-Korea, Japan og Vietnam var de største markedene for makrell i første halvår

Laks er driveren

Det er laksen som er den store driveren i eksporten. Snittprisen på laks er den høyeste noensinne. I første halvår eksporterte Norge laks for 58,5 milliarder kroner. Det er 21 prosent opp på samme periode i fjor, som satte forrige halvårsrekord.

Europa er matvareinflasjonen fremdeles svært høy, men har i likhet med USA falt i de siste månedene.

– Dette er positivt for konsumentenes kjøpekraft, men kan også indikere at prisveksten på norsk sjømat vil avta i tiden fremover, sier Chramer.

De største vekstmarkedene hittil i år er Danmark, Kina og USA.

– Danmark styrker seg som en hub for videre eksport til Polen, Tyskland, Frankrike, Italia og Spania, sier Aandahl.

Opptur i juni

I juni eksporterte Norge sjømat for 14,9 milliarder kroner. Det er en økning på 2,6 milliarder kroner, eller 21 prosent, fra samme måned i fjor.

– Mens det i april og mai var nedgang i verdien av norsk sjømateksport målt i euro og dollar, snudde dette i juni. Da var verdiveksten 7 prosent målt i euro og 9 prosent målt i dollar. Volumvekst på laks bidro til at juni ble tidenes tredje beste enkeltmåned for norsk sjømateksport målt i norske kroner, sier Christian Chramer.

_ Norsk eksport av laks Verdi Verdi Rund vekt Rund vekt Endring Endring _ Første halvår 2022 2023 2022 2023 Verdi Volum _ Totalt 48 219 603 58 534 883 619 207 606 824 21 % -2 % 1 Polen 5 338 203 6 257 645 78 380 73 626 17 % -6 % 2 USA 3 764 232 5 445 972 42 637 49 204 45 % 15 % 3 Frankrike 4 690 619 5 177 039 61 965 55 005 10 % -11 % 4 Danmark 3 700 506 5 140 926 48 090 58 299 39 % 21 % 5 Nederland 3 496 214 4 139 757 46 393 44 831 18 % -3 % 6 Spania 3 411 460 3 893 524 45 231 41 714 14 % -8 % 7 Italia 3 097 400 3 438 864 35 620 34 220 11 % -4 % 8 Kina 1 495 956 2 914 066 14 103 23 564 95 % 67 % 9 Storbritannia 2 428 669 2 631 006 34 711 28 176 8 % -19 % 10 Sør-Korea 1 668 137 1 907 930 17 814 16 430 14 % -8 % 11 Tyskland 1 688 308 1 897 346 22 548 20 067 12 % -11 % 12 Sverige 1 605 223 1 728 346 21 177 18 179 8 % -14 % 13 Japan 1 239 217 1 393 539 18 555 14 281 12 % -23 % 14 Thailand 868 792 * 9 901 9 448 _ -5 % 15 Litauen 1 066 351 1 079 052 14 305 12 715 1 % -11 % 16 Finland 913 308 889 867 11 535 10 029 -3 % -13 % 17 Ukraina 460 695 774 981 7 389 9 065 68 % 23 % 18 Israel 829 758 770 933 9 821 7 792 -7 % -21 % 19 Hongkong SAR 593 071 752 403 6 451 7 232 27 % 12 % 20 Taiwan 613 665 720 869 7 413 6 981 17 % -6 %

Verdi er oppgitt i tusen kroner. Volum i rund vekt i tonn

* Thailand: Tallet på verdi publiseres ikke ennå pga. datafeil, men summen er beregnet inn i totalen.

Kilde: Norges sjømatråd

Lillebror

Oppdrettslaksens lillebror er oppdrettet stor regnbueørret (over 1,1 kilo), som til tross for sin lillebror-status var Norges tredje største eksporterte sjømatprodukt i første halvår.

Verdien av ørreteksporten var opp 8 prosent på første halvår i fjor, eller 177 millioner kroner, til 2,3 milliarder kroner i første halvår i år.

I volum var det 12 prosent reduksjon til 27.000 tonn rund fisk.

De største vekstmarkedene var Litauen og Indonesia.

– Det skyldes kanskje at Litauen er blitt en hub for foredling og transitt til andre markeder. Krigen i Ukraina har endret vareflyten. I fjor var det ikke eksport til Indonesia på grunn av problemer med helsesertifikatene, noe som det nå er ryddet opp i, sier Aandahl.

Tabellen viser Norges 10 største ørretmarkeder i første halvår 2023, rangert etter verdi:

_ Norsk eksport av ørret Verdi Verdi Rund vekt Rnd vekt Endring Endring _ Første halvår 2022 2023 2022 2023 Verdi Volum _ Samlet eksport 2 139 103 2 315 622 30 211 26 577 8 % -12 % 1 USA 393 932 497 672 6 034 5 221 26 % -13 % 2 Thailand 374 095 279 219 4 700 2 870 -25 % -39 % 3 Litauen 42 471 212 458 562 2 567 400 % 357 % 4 Japan 139 798 171 711 2 199 2 085 23 % -5 % 5 Ukraina 126 773 150 533 2 025 2 162 19 % 7 % 6 Malaysia 131 151 135 094 1 636 1 421 3 % -13 % 7 Polen 116 351 104 793 1 910 1 441 -10 % -25 % 8 Canada 101 215 91 015 1 322 740 -10 % -44 % 9 Armenia 26 703 81 825 272 815 206 % 199 % 10 Indonesia _ 65 969 _ 693 _ _

Verdi er oppgitt i tusen kroner. Volum i rund vekt i tonn

Kilde: Norges sjømatråd

Den minste lillebroren

Oppdrett av torsk er blitt så omfattende at den er begynt å gjøre seg litt gjeldende på eksportstatistikken.

I første halvår eksporterte Norge 514 tonn oppdrettet fersk torsk. Det er en vekst på 107 prosent fra samme periode i fjor.

Verdiveksten var 134 prosent eller 104 millioner kroner til 244 millioner i første halvår.

Totalt eksporterte Norge torsk for 7,3 milliarder kroner i første halvår. Rundt 3 prosent er oppdrettet torsk, resten villfanget.

