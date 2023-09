– Kronesvekkelsen er hovedårsaken til økningen i eksportverdien. I august var den norske kronen hele 16 prosent svakere mot euro enn i samme måned i fjor. Dette forklarer nesten hele verdiveksten, uttaler administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer, i en pressemelding.

Norge eksporterte sjømat for 14,2 milliarder kroner i august. Dette er en økning på 1,8 milliarder kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd, her avbildet under Global Seafood Expo, Barcelona april 2023 Foto: Anders Furuset

USA viktigere

Ifølge Sjømatrådet var det Nord-Amerika, med USA som største marked, som hadde størst verdivekst for Norge i august. Eksportverdien i dette markedet økte med 24 prosent, til totalt 1,5 milliarder kroner.

Det utgjorde 10,4 prosent av den totale norske sjømateksporten i august målt i verdi.

– USA blir et stadig større og viktigere marked for oss. Vi må tilbake til 1980-tallet for å finne forrige august-måned hvor over 10 prosent av verdien til norsk sjømateksport gikk til Nord-Amerika, forklarer Chramer.

Volumnedgang for flere arter

Det var nedgang i volum for de viktige eksportproduktene makrell, fersk og fryst laksefilet og fryst torsk i august, men samtidig volmvekst for fersk hel laks og ørret.

– Også i august passerte norsk laks en total eksportverdi på over 10 milliarder kroner. Dette er den 30. måneden på rad med verdivekst, og det viser hvilken sterk posisjon norsk laks har ute i markedene. Prisene på fersk hel laks og ørret målt i euro er likevel lavere enn på samme tid i fjor, forklarer Chramer.

Økt interesse for kongekrabbe

Kongekrabben har lagt bak seg en historisk sterk august når det gjelder eksportverdi.

– Etterspørselen etter levende kongekrabbe har tatt seg opp i det asiatiske markedet. I august så vi dette i hotell-, restaurant- og kantinesegmentet. Her var det spesielt stor vekst til Hongkong SAR og til Kina, forklarer Chramer.

Norge eksporterte i august 392 tonn kongekrabbe til en verdi av 177 millioner kroner. Verdien økte med 74 millioner kroner (73 prosent) sammenlignet med august i fjor. Volumveksten er på 101 prosent.

Ifølge Sjømatrådet er august tradisjonelt den sterkeste måneden for eksport av kongekrabbe. Da er etterspørselen etter levende kongekrabbe i Asia høy samtidig som den russiske sesongen på rød kongekrabbe ikke er kommet i gang ennå.

– Årets august er i så måte intet unntak. Økte landinger sammenliknet med i fjor gir utslag i økte eksportvolum. Faktisk er det en rekordhøy eksportverdi for kongekrabbe i en enkeltmåned . Den er 28 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i august 2021, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

Målt i volum er eksporten i august kun slått av august 2018.

Nedenfor kan du se hvordan eksporten gikk for andre arter i august:



Fersk torsk

Norge eksporterte 2 403 tonn fersk torsk til en verdi av 139 millioner kroner i august

Verdien økte med 49 millioner kroner, eller 55 prosent, sammenlignet med august i fjor

Det er en vekst i volum på 46 prosent

Eksportvolumet for fersk hel villfanget torsk økte med 363 tonn, eller 25 prosent, til totalt 1 812 tonn. Samtidig økte eksportverdien med 35 prosent, fra 66 til 89 millioner kroner.

Fryst torsk

Norge eksporterte 3 618 tonn fryst torsk til en verdi av 209 millioner kroner i august

Verdien falt med 99 millioner kroner, eller 32 prosent, sammenlignet med august i fjor

Volumet falt med 37 prosent

Storbritannia, Latvia og Vietnam var de største markedene for fryst torsk i august

Nedgangen i eksportvolum til Kina fortsetter, og eksportvolumet for fryst hel torsk falt hele 77 prosent i august, til kun 394 tonn.

Også til Storbritannia faller eksporten av fryst hel torsk mye, med en nedgang på hele 59 prosent, til 488 tonn. Eksportvolumet av fryst filet av torsk til Storbritannia er imidlertid nær doblet. Her er det en vekst på 97 prosent, til 365 tonn.

Klippfisk

Norge eksporterte 7 668 tonn klippfisk til en verdi av 506 millioner kroner i august

Verdien økte med 94 millioner kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med august i fjor

Det er en vekst i volum på 20 prosent

Sild

Norge eksporterte 15 740 tonn sild til en verdi av 300 millioner kroner i august

Verdien økte med 89 millioner kroner, eller 42 prosent, sammenlignet med august i fjor

Det er en vekst i volum på 11 prosent

Nordsjøsildefisket tok seg opp i august, med 52 000 tonn landet av norske og utenlandske båter. Til sammenligning ble det landet 20.000 tonn i august i fjor. Dette gjenspeiles i økte eksportvolum ut av Norge.

Reker

Norge eksporterte 1 704 tonn reker til en verdi av 120 millioner kroner i august

Verdien økte med 12 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med august i fjor

Volumet falt med 22 prosent

Høy aktivitet i rekefisket i Barentshavet og økte landinger av kokte skallreker ga utslag på eksporten av reker i august, med en eksport på 916 tonn til 44 millioner kroner. Det er en økning i verdi på 41,5 millioner kroner og i volum 876 tonn.

Saltfisk

Norge eksporterte 1 026 tonn saltfisk til en verdi av 76 millioner kroner i august

Verdien økte med 20 millioner kroner, eller 36 prosent, sammenlignet med august i fjor

Det er en vekst i volum på 7 prosent

Tørrfisk