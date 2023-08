Sjømat Norge og Sildelaget har funnet en løsning som skal ivareta informasjonsbehovet til fiskere og kjøpere av pelagisk fisk. Det melder Sildesalgslaget på sine nettsider. Salgslaget opplyser at partene har jobbet godt sammen for å finne løsninger som sikrer en god, ryddig og sikker omsetning av pelagisk fisk gjennom Sildelaget.

Skryter av Sjømat Norge

I august i fjor fikk Sjømat Norge lagmannsrettens medhold i at Sildelagets praksis om offentliggjøring av prisinformasjon er rettsstridig – noe som betydde at dommen ble rettskraftig.

– Dommen fra lagmannsretten som ble stående forhindrer publiseringen av pris på enkeltfangster. Samtidig er det et stort informasjonsbehov både hos de forskjellige kjøperne og fiskerne for å kunne orientere seg i den daglige omsetningsflyten av de pelagiske fiskeslagene og at auksjonsmodellen står sikkert. Jeg vil berømme arbeidet som Sjømat Norge og våre folk har lagt ned, sier administrerende direktør Jonny Berfjord i Sildelaget i en uttalelse.

Løsningene som er jobbet frem av Sjømat Norge og Sildelaget vil bli innført i slutten av august, og skal ha en prøveperiode ut året. Ordningen skal i første omgang bare gjelde for makrell og NVG-sild.

– Det vil nesten alltid være behov for tilpasninger når dette settes ut i praksis, men det er utfordringer vi sammen skal løse underveis, uttaler Berfjord.

Slik er løsningene:

Alle som deltar i en auksjon får tilgang til budloggen i etterkant

Det skal lages an aggregert pris for de som ikke deltar på auksjonene, basert på et visst antall auksjoner eller omsatt kvantum

Det skal etableres en portal for aktive fiskere som skal vise priser fra enkeltområder og snittstørrelser, dog slik at enkeltfangster ikke kan identifiseres. Aktive fiskere på vei til feltet eller som er i fiske vil ha tilgang til denne.

Sildelaget vil ha jevnlige oppdateringer til flåten om hva som skjer på feltet med hensyn til viktig informasjon.

Informasjonsbehovet til den mindre flåten som har fangster om ikke går på auksjonen skal også dekkes.

Sildelaget opplyser om at det snart vil kalle inn til medlemsmøte om disse løsningsalternativene slik at detaljer er gjort rede for før løsningene iverksettes i slutten på august.