Resultatene fra Skreipatruljenes første kontroll i Europa er klar. Det ble kontrollert skrei fra 36 ulike partier/datoer og 30 ulike pakkere/produsenter ved omlastingsterminaler i Europa.

Skrei merket med kvalitetsmerke Foto: Norges sjømatråd / Marius Fiskum

Jan Erik Jensen, som har kontrollert kvalitetsmerket Skrei siden oppstarten i 2007, utbrøt «ohoi» da de åpnet en eske med fisk.

– Vi fant blant annet den fineste fisken jeg noensinne har sett, sier Jensen i artikkelen som er publisert på salgslagets nettsider fredag.

Plettfri

For å undersøke om skreien holder det kvalitetsmerket «Skrei» lover, er det kontrollene som utføres nærmest mulig markedet som gir et best mulig bilde.

– Temperaturen på fisken skal fortsatt være lav etter flere dager i transport, og skreien skal se plettfri ut.

Jan-Erik Jensen, har kontrollert kvalitetsmerket Skrei siden oppstarten i 2007. – Vi utbrøt et spontant «Ohoi» da vi åpnet esken med fisk, sier Jensen. Foto: Norges Råfisklag (arkiv)

Funn

Til tross for mye skryt av den kontrollerte fisken, gjorde Skreipatruljen noen funn som kan tyde på at noen kan trenge å justere seg litt:

«Arrowtagg» var festet i fineste delen av fileten – den skal skytes i ryggen mellom filetene.

Isen i eskene var smeltet kun tre dager etter den var pakket, da gjenstår det fortsatt flere dager med transport. Det tyder på at fisken ikke har vært nedkjølt mot null grader før den har blitt pakket.

Nakkene på fisken hadde beinrester. Når hodet kappes fra kroppen, skal snittet plasseres slik at nakken er slett og uten beinrester. Skreipatruljens Audun Reiertsen gir tommel opp for skreikvaliteten. Foto: Norges Råfisklag

Takknemlige

Fram til de siste eskene er pakket for sesongen, gjennomfører Skreipatruljen kontrollene.

– Vi mottar stadig tilbakemeldinger fra fiskemottakene som pakker kvalitetsmerket skrei om at de er takknemlig for jobben vi gjør, og tilbakemeldingene vi gir, for å opprettholde den høye kvaliteten, sier Jensen.