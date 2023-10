Fiskere vegrer seg for å fiske makrellstørje fordi de angivelig strever med å få solgt den.

– Vi er snart i mål med makrellen, og vi har mulighet til å gå på størjen. Men det er ikke interessant. Vi går ikke på størjen så lenge vi ikke får solgt den, sier fisker Jostein Hillersøy.

Han kaller situasjonen forferdelig.

– Jeg skjønner at fiskerne kvier seg for å fiske makrellstørje. Vi ser det samme som fiskerne: Her er en ressurs som utnyttes for lite, sier Jonny Berfjord, administrerende direktør i Norges Sildesalgslag.