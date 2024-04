Mandag og tirsdag var den nye fiskeri- og havministeren Marianne Sivertsen Næss (Ap) i Barcelona. Hun ble «avløst» av seks av medlemmene av Stortingets næringskomité, som onsdag gikk rundt på messen.

Salmar, Pelagia, Br. Karlsen, Mowi og Jangaard var blant selskapene stortingspolitikere besøkte onsdag.

Mowi-sjef Ivan Vindheim tok seg god tid til å snakke med politikerne.

– Jeg synes at det er veldig kjekt at politikerne ville komme, og viser interessen for hva vi holder på med.