Nye tall innhentet fra Flesland Markedsinformasjoner viser at sjømatkonsumet er på sitt laveste siden 2003. Det melder Norges sjømatråd i en pressemelding tirsdag.

– Vi ser at det er sjømatprodukter som øker mest i pris som folk kjøper mindre av, sier Sjømatrådets administrerende direktør Christian Chramer i meldingen.

I 2003 spiste nordmenn i snitt 21,22 kilo sjømat per person. I 2022 var dette tallet falt ned til 18,96 kilo.

Prishopp

Sjømatrådet viser til at årsaken til nedgangen er kompleks. De trekker fram mangel på kunnskap om tilberedning, tidsklemme og tilgjengelighet kan forklare noe. Men også prisøkning får sin del av skylden.

Inn i 2023 har prisene på sjømatproduktet hatt en prisvekst på 55 prosent fra 2015, ifølge Norges sjømatråd.

– For sjømatens del kan mye forklares med at norsk sjømat er en etterspurt eksportvare. Det betyr at det er det globale markedet som i stor grad styrer prisene. I tider med svak krone vil det merkes ekstra godt på prisene her hjemme, sier Chramer.

I løpet av de seks første månedene av 2023 har nedgangen i sjømatsalget i butikkene fortsatt, sammenliknet med samme periode i fjor. Spesielt gikk slaget av fersk laks kraftig ned. På den andre side økte salget av rimelige varer, som fryst laks, ifølge tall fra NielsenIQ.

Økt budsjettene

Sjømatrådet prøver å inspirere folk til å velge fisk og skalldyr. Det gjør de blant annet gjennom Godfisk.no, som er der deres merkevare. De melder at de har økt budsjettene og aktivitetene til Godfisk betydelig det siste året.

– Vi har kjørt en rekke kampanjer som har hatt veldig god effekt, forteller Trym Eidem Gundersen som er Norden-direktør i Sjømatrådet, i pressemeldingen.

Norges sjømatråd fastslår at de sammen med dagligvarehandelen og sjømatnæringen vil fortsette å styrke satsingen på nordmenns sjømatkonsum også i tiden framover.