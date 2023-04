Mellom to av dagens mange kundemøter rekker Morten Hyldborg Jensen å gi et kort intervju til Fiskeribladet. Vi er i Barcelona, hvor Seafood Global Expo, verdens største sjømatmesse, arrangeres denne uken. – Alle kundene våre er her. Jeg har over 20 kundemøter på to og en halv dag. Det er meget effektivt, sier Jensen. Råfisklaget: – Flere er nå ferdig med årets torskekvote Les mer Optimisme Under pandemien gjennomførte han og selgerne i systemet hans en rekke møter over Teams.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.