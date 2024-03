– Sjømat har vært en del av mitt kosthold i oppveksten. Norsk sjømat, som jeg anser som verdens beste, har fortsatt en naturlig plass i livet mitt. Norges sjømatråd gjør en viktig jobb med å inspirere og bygge kunnskap om god og sunn sjømat globalt og hjemme i Norge. Derfor er det helt naturlig for meg å gå inn i dette samarbeidet, uttaler fotballyndlingen Erling Braut Haaland i en pressemelding fra partene onsdag morgen.

Norges sjømatråd er selvsagt strålende fornøyd med nysigneringen:

– På vegne av all norsk sjømat, «Seafood from Norway» og «Godfisk» er vi enormt stolte over å kunngjøre vårt samarbeid med Haaland, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer, i samme melding.

– Haaland er anerkjent som en av verdens beste fotballspillere og er en gigantisk profil med uovertruffen global synlighet. Matchen med norsk sjømat, som etterspørres, kjøpes og nytes over hele kloden, er åpenbar. Å kunne slå sammen to av Norges beste eksportvarer og sterkeste merkevarer fyller oss med enorm stolthet, fortsetter Chramer i meldingen.

Det går ikke fram av meldingen hva Sjømatrådet må punge ut for «overgangen».

Manchester City's Erling Braut Haaland - en stor sjerne i internasjonal fotball, og nå i sjømatbransjen. Foto: PHIL NOBLE/Reuters (arkiv)

Setter pris på laks

Intrafish har tidligere omtalt Braut Haalands appetitt for norsk laks:

Ifølge den engelske avisen Daily Mail er den norske fotballstjernen Erling Braut Haaland vill etter laks.

Faktisk liker han det så godt at han visstnok får laks fløyet inn til fotballarenaen Etihad. Ifølge avisen har Haaland overtalt de ansvarlige ved fotballanlegget til å hente fisk fra der han vokste opp i Norge. Og det er som kjent på Bryne, hvor han tidlig begynte å legge grunnlaget for sin store fotballkarriere.

Av saken til Daily Mail gikk det ikke fram om den omtalte laksen er vill eller oppdrettet, men tar vi utgangspunkt i det siste er det selskapene Alsaker, Bremnes og Grieg som ligger i nærmest området Bryne/Jæren.

Det er kun Alsaker og Bremnes som har matfisk. Begge ligger i Høfsfjorden, cirka 45 min (37,5 km nordøst for Bryne).

Fra signeringen av avtalen mellom fotballstjernen Erling Braut Haalnd og Norges Sjømatråds Christian Chramer. Foto: Björn Audunn Blöndal/Norges sjømatråd

Over hele verden

Avtalen mellom Haaland og Sjømatrådet er satt til 2,5 år og trer i kraft fra 1. april. Gjennom en egen avtale vil Norges to fotballandslag, både på kvinne- og herresiden, samle kreftene for å promotere utvalget av sjømat Norge har å by på.

– Vi er veldig fornøyde med å ha med oss landslagene. Dette er et lagarbeid, og vi liker jo å si at vi jobber med landslagstrøyen på når vi representerer norsk sjømat ute i verden. Nå står hele sjømatnæringen sammen med våre anerkjente idrettsutøvere i denne enormt spennende tiden fremover, uttaler Chramer.

Av meldingen går det fram at Haaland blant annet vil pryde reklameplakater, digitale annonser og figurere i reklamefilmer over hele verden som en del av samarbeidet.

– NFF og våre klubber er allerede positive bidragsytere til folkehelsen i Norge med den enorme aktiviteten vi står for. Det å fremme sunne, norske sjømatprodukter passer derfor utmerket inn i dette bildet. Våre landslagsstjerner er forbilder, og vi vet at de er opptatt av aktivitet, kosthold og ernæring. De vil bli stolte ambassadører for Godfisk i Norge og forhåpentlig bidra til at enda flere får øynene opp for gode fiskeprodukter, uttaler markedsdirektør i Norges Fotballforbund, Runar Pahr Andresen, i signeringsmeldingen onsdag.