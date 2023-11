Tidligere i november omtalte Fiskeribladet at det tradisjonsrike pelagiske familieselskapet Grøntvedt, tidligere Grøntvedt Pelagic, trolig var i brudd med lånebetingelser. Manglende avtale med EU var årsaken, ifølge selskapet. I kjernen av saken ligger et obligasjonslån på 600 millioner kroner.

Nå melder selskapet om at en av eierne, brønnbåt- og oppdrettsveteranen Helge Gåsø, har intensjon om å gå inn med store summer. Det skjer gjennom en emisjon på 175 millioner kroner. Gåsø har per dags dato en eierpost på 37,6 prosent gjennom selskapet Frøy Kapital.

Skyter inn penger

– Frøy Kapital har intensjon om å skyte inn 175 millioner kroner gjennom en aksjeemisjon i selskapet, skriver Grøntvedt i en børsmelding.

Gåsø gikk inn som medeier i august i fjor. Han hadde da fått flere milliarder kroner etter å ha solgt sine aksjer i lakseselskapet NTS til Salmar.

Mottak og foredling

Siden 1830 har familien Grøntvedt i Ørland kommune ytterst i Trondheimsfjorden drevet virksomhet knyttet til sild og makrell.

I dag har selskapet både mottak og foredlingsanlegg for fisk, samt et fryse- og kjølelager. I fjor omsatte konsernet for 1,33 milliarder kroner, og tjente 63 millioner kroner på driften, men i år har driften gått dårligere. I tredje kvartal leverer det minustall.

Ifølge Grøndtvedt har emisjonen flere betingelser. Selskapet må blant annet oppfylle krav om refinansiering av et obligasjonslån på 600 millioner kroner, som er tatt opp.

Selskapet skriver at pengene det nå vil hente inn vil brukes for å redusere gjeld og øke arbeidskapitalen i selskapet.

Fra makrell til sild

