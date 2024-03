– Takket være stor verdivekst for laks, ørret, torsk og snøkrabbe ble eksportverdien i februar løftet til et historisk høyt nivå, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Til tross for at det i denne perioden har vært koronapandemi, krigsutbrudd i Europa og svekket økonomi, har den norske sjømaten opplevd god etterspørsel i sjømatmarkedet, forklarer Chramer.

– I tillegg har kombinasjonen av en høy global prisvekst og en svak norsk krone bidratt til den tre år lange verdiveksten, sier Chramer.

Høyere andel stor torsk

For torsk ble februar en historisk god eksportmåned målt i verdi.

Til tross for lavere kvoter sammenlignet med i fjor, var det rekordhøy eksportverdi for både torsk og skrei i en februar måned. Hele 31 prosent av eksportverdien av fersk villfanget torsk var skrei, ifølge Chramer.

– Dette er en langt høyere andel enn tidligere år og vitner om både god kvalitet på fangsten og stor etterspørsel i markedene, forklarer Chramer.

Christian Chramer, områdedirektør kommunikasjon, samfunn og regioner i NHO. Foto: Gunnar Lier

Mer fersk torsk er blitt igjen i Norge til konsum og bearbeiding sammenlignet med februar i fjor.

– Noe av årsaken kan være at det har vært en høyere andel stor torsk i årets landinger og at mye av den store torsken har gått til salting, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Forventer solid skreisesong

Norges første eksportvare, historisk sett, er torsk. Tradisjonen går mer enn tusen år tilbake i tid.

I februar eksporterte vi torsk for 1,23 milliarder kroner. Det utgjør 1,23 prosent av total sjømateksport.

Lofotsesongen er i gang. Lofotfisket er verdens største torskefiskerier. Produktvariasjonen er stor: Fersk, fryst, saltet, tørket, saltet og tørket (klippfisk) og skrei.

– Vi ser en økende etterspørsel etter skrei i Spania, med flere supermarkeder som selger skrei enn i fjor. Det er derfor ekstra gledelig å se at tilførselen fortsetter å øke i februar, selv med den betydelige kvotenedgangen, sier Norges sjømatråds utsending til Spania, Tore Holvik.

Eksportverdien til Spania økte med 19 millioner kroner, eller 101 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Spania endte på 627 tonn, noe som er 120 prosent høyere enn samme måned i fjor.

En liten del av norsk torskeeksport er oppdrettet torsk.

Eksportvolumet av oppdrettstorsk endte på 1.117 tonn, med en eksportverdi på 59 millioner kroner. Det er en økning på 22 prosent i volum, og 33 prosent i verdi sammenlignet med februar i fjor.

Torsk i oppdrettsanlegg. Foto: Codcluster

– Oppdrettstorsk sto for 12 prosent av eksporten av fersk torsk i februar. Mens transittlandet Danmark var det største markeder for fersk villtorsk i forrige måned, var det et annet transittland, Nederland, som var største marked for oppdrettstorsken, melder Sjømatrådet i en pressemelding.

God måned for fryst torsk

Norge eksporterte 5 723 tonn fryst torsk til en verdi av 335 millioner kroner i februar. Verdien økte med 40 millioner kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med februar i fjor.

Storbritannia, Vietnam og USA var de største markedene for fryst torsk i februar.

Kina svekket seg kraftig gjennom fjoråret, mens andre bearbeidingsmarkeder i Asia og Øst-Europa tar en større rolle.

– Storbritannia var i fjor vårt største marked for fryst torsk, etter 13 år med Kina på førsteplass. I februar er Storbritannia nok en gang vårt største marked, mens Kina kun er vårt niende største destinasjonsland for fryst torsk, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

– Bedre enn ventet

Utviklingen framover blir spesielt spennende for klippfisk av torsk, mener Hestvik Brækkan.

– Med en større andel fangst av stor torsk enn i fjor, har tilgangen på stortorsk for klippfiskproduksjon vært bedre enn ventet, sier sjømatanalytikeren.

Norge eksporterte 5413 tonn klippfisk til en verdi av 360 millioner kroner i februar. Verdien økte med 41 millioner kroner, eller 13 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Mens klippfisk av sei falt i både volum og verdi i februar, var det en kraftig økning for klippfisk av torsk. Eksportverdien for klippfisk av torsk endte på 217 millioner kroner i februar, en økning på 141 prosent fra i fjor, mens eksportvolumet økte 146 prosent til 1 913 tonn.

For klippfisk av sei sank eksportverdien 36 prosent til 130 millioner kroner, mens eksportvolumet sank 24 prosent til 3 264 tonn.

Den store kvotenedgangen gjør at klippfiskprodusentene i likhet med alle andre får en betydelig tøffere kamp om råstoffet.

Økning for saltfisk og tørrfisk

Norge eksporterte 2347 tonn saltfisk til en verdi av 156 millioner kroner i februar.

Verdien økte med 15 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med februar i fjor, som er en vekst i volum på 14 prosent. Hellas, Portugal og Spania var de største markedene for saltfisk forrige måned.

Italia, Kroatia og Canada var de største markedene for tørrfisk i februar. Foto: Julie Arntsen (arkiv)

Norge eksporterte 433 tonn tørrfisk til en verdi av 113 millioner kroner i februar. Verdien økte med 11 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med februar i fjor, som utgjør en vekst i volum på 8 prosent.

Svak måned for makrell

I februar kom makrell på tredje plass med 3,6 prosent av total sjømateksport, eller 479 millioner kroner.

I januar og februar ble det landet 35.000 tonn makrell, sammenlignet med 48.000 tonn i samme periode i 2023. Dette påvirker eksporten som faller i volum mens prisene øker.

Eksportprisen for makrell under 600 gram var i snitt for februar på kroner 22,35.

– Det er det høgeste som er registrert, sier Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

I dollar var snittprisen 2,12, noe som er det høgeste siden mai 2012.

Stort fall for sild

I februar utgjorde sild 3 prosent av den samlede sjømateksporten, eller 303 millioner kroner.

I februar som i januar er landingene fra sildefiskeriet betydelig lavere enn i fjor. Så langt er det landet 100.000 tonn mot 160.000 tonn i fjor, ifølge pressemeldingen.

Prisnivået i førstehåndsomsetningen ligger betydelig over samme periode i fjor med en snittpris til konsum på NVG-sild på kroner 10,58 mot 7,78 per kilo, og Nordsjøsilda med kroner 8,74 mot 4,33.