Den europeiske fiskeindustrien er nervøs for framtiden. Årsaken er at et totalforbud av import av russisk fisk, liknende importforbudet USA har innført, diskuteres i EU-kretser. Morten Hyldborg Jensen i hvitfiskselskapet Insula forteller norske eksportører derfor sitter på gjerdet og avventer situasjonen.

Morten Hyldborg Jensen i Insula frykter russisk pollock fremdeles vil finne veiene til Europa. Foto: Petronelle Halvorsen (arkiv)

– Markedet i Europa er veldig usikkert, og vi vet ikke hva som skjer framover, sier Insula-direktøren til Fiskeribladet.

EU har innført avgifter på russisk fisk som kommer inn i handelsområdet via Kina, men har ikke innført et fullstendig forbud slik som USA.