– Det første den nye fiskeri- og havministeren gjør, er å ikke lytte til næringen. Det er svært skuffende, sier Robert H. Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

Stått stille

I desember i fjor sendte Sjømatbedriftene og Sjømat Norge et felles brev til statsråden hvor de ba om at markedsavgiften for de konvensjonelle produktene klippfisk, tørrfisk og saltfisk ble redusert fra 0,75 pst til 0,3 pst. Dette var etter en rekke henvendelser fra klippfiskindustrien.

Avgiften for konvensjonell sektor har stått stille siden 1997, den gang ble den oppjustert fra 0,3 % til 0,75 %, og prisene på klippfisk var da om lag 30 kroner per kilo.