– I fjor var prisene uvanlig høye. Men kongekrabbe er fremdeles et lukrativt fiskeri, sier Willy Godtliebsen, salgssjef i Norges Råfisklag.

Han forteller at mens fiskerne kunne få opp mot 500 kroner per kilo for stor lytefri hannkrabbe i 2022, er prisen i år mer enn 100 kroner lavere.

Kjøpers marked

Svanur Thor Jonsson (21) har fisket nesten hele kvoten på 2,3 tonn kongekrabbe på halvannen uke. Mens fiskeren fikk 370 kroner kiloet forrige uke, fikk han denne uken 290 kroner per kilo.