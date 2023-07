– Fiskeriet har ikke foregått på de tradisjonelle matsjefeltet. Det har vært dårlig samling på silda, og det har ført til en utfordrende sesong, sier fabrikksjef Per Røys på Pelagia i Kalvåg.

Han forteller at de har måttet produsere fra andre fra nordlige Oseberg-feltet, og at dette ikke er gunstig for kvaliteten.

– Vi har hatt 20 prosent vekst på matjesproduksjon siste året sammenlignet med 2022 sesongen, forteller Per Røys, fabrikksjef ved Pelagia i Kalvåg, Bremanger. Foto: Torhild Måkestad Martinussen

– Vi har kjøpt altfor dyrt i år.