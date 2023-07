De to er på besøk på øya som er del av Træna kommune, som turistfiskere. Nå står de i sløyerommet hos Træna Arctic Fising, en lokal bedrift som leier ut husrom og båter til turistfiskere.

Kjenner godt til regelverket

– Jeg velger å komme hit fordi fisket er bra her og fordi det gir meg mulighet til å ta med fersk fisk hjem til familien min. Hjemme spiser vi mest kjøtt, så dette er noe jeg gjør både for meg selv som liker å fiske, og for at ungene mine skal få god mat, sier Sucha.