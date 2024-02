Nylig ble det kjent at USAs president Joe Biden har forbudt import av all russiske fisk, inkludert fisk via tredjeland. Totalt går 90.000 tonn russisk torsk til USA årlig, der svært mye av fisken blir bearbeidet i Kina før den sendes til USA.

NUPI-forsker Hans Jørgen Gåsemyr tror kineserne vil prøve å opprettholde markedsposisjonen i USA med å forsyne amerikanerne med fisk fra andre land. Det kan åpne dørene for norsk fisk.