Finnmarkingen Marianne Sivertsen Næss (Ap) reiser denne uken til Vardø. Der møter hun en gjeng illsinte kystfiskere, som garantert vil kreve omkamp om kvotefordelingen. Frustrasjonen er så stor lengst øst og nord i landet, at det ikke blir enkelt for en fersk minister å forsvare et forlik som i realiteten prioriterer de største framfor de minste.

Det så lenge ut som om kvotemeldingen knapt ville skape debatt verken i næringen eller blant politikerne, men de siste dagenes avsløringer i Fiskeribladet viser at det har ulmet under overflaten. Da det ble kjent at fiskarlagsleder Kåre Heggebø hadde forfattet en sms som sikret havfiskeflåten prioritet i tredjelandskvoten, eksploderte det. Nå er det bokstavelig talt fullt fyr i teltet.

Sivertsen Næss debuterte som fiskeristatsråd i Barcelona forrige uke. På den store sjømatmessen i Spania, møtte hun eksportører og storselskaper. De fleste kunne fortelle om fantastisk sjømateksport og en kronekurs som gir klingene mynt i kassen. Stemningen blir en annen denne uken.

I Vardø tirsdag møter hun et miljø i fullt opprør. Kystfiskerne er forbannet over at flertallet på Stortinget i praksis har tatt fisk fra de minste og gitt til de største. Frustrasjonen er spesielt stor i åpen gruppe. Det vil derfor bli svært vanskelig for statsråden å forsvare en politikk som i hjemfylket legger båtene til kai og permitterer de ansatte i industrien på land.

Møtene i Vardø skjer samtidig med at kvotemeldingen etter alle solemerker blir banket igjennom på Stortinget. Dermed er rammene lagt, men Sivertsen Næss har likevel et så stort handlingsrom i avtalen at hun kan håndtere de største utfordringene på en måte som sikrer aktivitet i Finnmark. Forhåpentligvis har hun også med seg noen gode nyheter i kofferten.

Problemene har hun arvet fra sin forgjenger Cecilie Myrseth. Etter vår mening burde hun ryddet opp – ikke Sivertsen Næss. Kvotemeldingen er nemlig blitt en melding som har skapt mer frustrasjon enn glede. Det var det siste næringen trengte. Vi ønsker derfor den nye statsråden god tur hjem, og vi er glad vi ikke er i hennes sko.

