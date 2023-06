Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Norge og Storbritannia landet nylig en makrellavtale for 2023, og enkelte næringsaktører kritiserer prisen norske fiskere må betale. Kostnaden er redusert norsk kvote, for at norske fiskere skal få fiske 60 prosent av makrellen i britisk sone. Å betale for soneadgang er et nytt prinsipp flere i bransjen er kritisk til, men dersom det kan bidra til fremtidige avtaler rundt de andre pelagiske artene er kanskje dette veien å gå.