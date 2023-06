Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Regjeringen vil bruke 36 millioner kroner til å utbedre flere av fiskerihavnene på kysten. I den store sammenhengen er ikke beløpet all verden, men det er likevel viktig at staten har tatt ansvaret for infrastrukturen på kysten. Å utbedre havner og farleder er viktig for å sikre trygge arbeidsvilkår på sjøen, bedre landingsforhold samt legge til rette for at mer transport kan gå på sjø fremfor vei.

De siste årene har det vært mye usikkerhet knyttet til ansvaret for landets fiskerihavner. Den forrige regjeringen reduserte bevilgningene, og i behandlingen av regionreformen ble vedlikehold og utbygging av fiskerihavnene flyttet fra det statlige Kystverket til de nye regionene. Protestene var massive, og flere av fylkene nektet også å overta dette ansvaret.

Utfordringen ved en slik politikk var at havneprosjektene måtte kjempe om de samme midlene som ble brukt til andre fylkeskommunale oppgaver. Et havneansvar på regionnivå kunne dermed lett ført til at prosjekter stoppet opp på grunn av lokal uenighet. Både næringen og opposisjonen var imot vedtaket, og blant annet flagget Senterpartiet høyt kravet om en tilbakeføring til staten. At dagens regjering gjorde om på vedtaket var klokt.

Fiskerihavnene har historisk sett vært bygget ut med statlig finansiering i sin helhet. Staten har planlagt, prosjektert og bygd moloer, foretatt mudring og utdyping. Havnene er et viktig grunnlag for lønnsomme marine næringer og livskraftige kystsamfunn. De er et bindeledd mellom havnæringene, landindustrien og markedene, for service- og tjenestetilbud og for persontransport.

De siste to årene har regjeringen bevilget penger til de statlige havnene. I forrige uke ble det kjent at 11 havner får 36,1 millioner kroner. Bevilgningene betinger samtidig at kommunene stiller opp med like mye penger (50/50 fordeling), og at havnene som utbedres blir et kommunalt ansvar å drive.

Havnene som har fått penger til utbedring er alle i de tre nordligste fylkene, men det er også her aktiviteten er størst. Derfor er prioriteringen høyst forståelig. Likevel viser antall søknader at behovet er stort hele kysten rundt. Totalt ble det søkt om 288 millioner kroner til utbedringer, og ved neste års budsjett forventer vi bevilgninger som sikrer også fiskerihavner i resten av landet.